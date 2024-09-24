Касьянова (Лакшина) Мария Владимировна
Место рожденияг. Лыткарино Московской области
Дата рождения12.01.1975
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1975
Отец: Лакшин Владимир Иванович
Мать: не указана
г. Лыткарино Московской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1995
Дочь: Касьянова Дарья Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
г.Лыткарино Московской области
Смерть
Неизвестно