Касьянова (Лакшина) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Лакшина) Мария Владимировна

Место рождения

г. Лыткарино Московской области

Дата рождения

12.01.1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1975

Отец: Лакшин Владимир Иванович

Мать: не указана

г. Лыткарино Московской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
14.04.1995

Дочь: Касьянова Дарья Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

г.Лыткарино Московской области
Смерть
Неизвестно

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