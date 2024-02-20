Кудасов. Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудасов. Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1913

Дата смерти

18.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913

Отец: Кудасов Николай Илларионович

Мать: Пелагея Клементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудасов. ?

Мать ребёнка: Кудасова (Голубева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
04.04.1940

Дочь: Канофьева (Кудасова.) Евгения Дмитриева Дмитриевна

Мать ребёнка: Кудасова (Голубева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
06.08.1941

Сын: Кудасов Николай

Мать ребёнка: Кудасова (Голубева) Валентина Александровна

Смерть
18.07.1993
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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