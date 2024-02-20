Кудасов. Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1913
Дата смерти18.07.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913
Отец: Кудасов Николай Илларионович
Мать: Пелагея Клементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудасов. ?
Мать ребёнка: Кудасова (Голубева) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
04.04.1940
Рождение ребёнка
06.08.1941
Сын: Кудасов Николай
Мать ребёнка: Кудасова (Голубева) Валентина Александровна
Смерть
18.07.1993
Саратов, город Саратов, Саратовская область