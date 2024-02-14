Кролевец Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кролевец Дорофей

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1878 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кролевец Сергей Дорофеич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1930

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