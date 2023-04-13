Ливанисов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливанисов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ливанисов Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1794

Сын: Ливанисов Трофим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ливанисов Игнат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ливанисов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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