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(Мелихова) Ирина Михайлова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.05.1896

Дата смерти

09.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1896

Отец: Мелихов Михаил Филиппов

Мать: Мелихова Устиния Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
05.05.1896
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Николай Петров Павлов и государственная крестьянская жена Евдокия Филиппова Чуркина села Калабино государственный крестьянин Иван Никифоров Павлов и... Показать все
Смерть
09.01.1897
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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