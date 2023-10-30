(Мелихова) Ирина Михайлова
Место рождения
Дата рождения04.05.1896
Дата смерти09.01.1897
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1896
Отец: Мелихов Михаил Филиппов
Крещение
05.05.1896
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Николай Петров Павлов и государственная крестьянская жена Евдокия Филиппова Чуркина села Калабино государственный крестьянин Иван Никифоров Павлов и... Показать все
Смерть
09.01.1897
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно