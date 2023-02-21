Кичина Ирина Львовна
Место рожденияБаранкульский район, Целиноградская область, Казахская ССР
Дата рождения23.05.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1961
Отец: Кичин Лев Витальевич
Мать: Кожина Октябрина
Баранкульский район, Целиноградская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
14.06.1995
Дочь: Артамонова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Юрчук Василий Павлович
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно