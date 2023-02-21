Кичина Ирина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКичина Ирина Львовна

Кичина Ирина Львовна

avatar

Место рождения

Баранкульский район, Целиноградская область, Казахская ССР

Дата рождения

23.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1961

Отец: Кичин Лев Витальевич

Мать: Кожина Октябрина

Баранкульский район, Целиноградская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
14.06.1995

Дочь: Артамонова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Юрчук Василий Павлович

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрчук Василий Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close