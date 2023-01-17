Кичин Лев Витальевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
Россия
Рождение ребёнка
23.05.1961
Дочь: Кичина Ирина Львовна
Мать ребёнка: Кожина Октябрина
Баранкульский район, Целиноградская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичина Зинаида Львовна
Мать ребёнка: Кожина Октябрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичин Юрий Львович
Мать ребёнка: Кожина Октябрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожина Октябрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожина Октябрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожина Октябрина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Октябрина
Смерть
1988
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область