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Кичин Лев Витальевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: Кичин Виталий Александрович

Мать: Кичина Зинаида Петровна

Россия
Рождение ребёнка
23.05.1961

Дочь: Кичина Ирина Львовна

Мать ребёнка: Кожина Октябрина

Баранкульский район, Целиноградская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичина Зинаида Львовна

Мать ребёнка: Кожина Октябрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичин Юрий Львович

Мать ребёнка: Кожина Октябрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичин Александр Львович

Мать ребёнка: Кожина Октябрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичин Владимир Львович

Мать ребёнка: Кожина Октябрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичин Николай Львович

Мать ребёнка: Кожина Октябрина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Октябрина

Смерть
1988
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
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