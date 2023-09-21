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Дурново Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1815

Дата смерти

10.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1815

Отец: Дурново Николай Дмитриевич

Мать: Дурново Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.02.1840

Сын: Дурново Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна

Рождение ребёнка
24.01.1841

Сын: Дурново Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна

Рождение ребёнка
22.01.1842

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна

Рождение ребёнка
02.08.1843

Сын: Дурново Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна

Рождение ребёнка
19.12.1846

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Дурново Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна

Рождение ребёнка
06.02.1849

Дочь: Эндаурова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурново Мария Львовна

Смерть
10.05.1888
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