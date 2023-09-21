Дурново Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1815
Дата смерти10.05.1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1815
Рождение ребёнка
10.02.1840
Сын: Дурново Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна
Рождение ребёнка
24.01.1841
Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна
Рождение ребёнка
22.01.1842
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна
Рождение ребёнка
02.08.1843
Сын: Дурново Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна
Рождение ребёнка
19.12.1846
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Дурново Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна
Рождение ребёнка
06.02.1849
Дочь: Эндаурова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Дурново Мария Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурново Мария Львовна
Смерть
10.05.1888