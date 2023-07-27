2 жена (2 жена) Салима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена (2 жена) Салима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тойчиев Шамсутдин

Отец ребёнка: Ишматов (ишманов) Тойчи

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тойчиев Зайнитдин (Зейнитдин)

Отец ребёнка: Ишматов (ишманов) Тойчи

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Маргуба

Отец ребёнка: Ишматов (ишманов) Тойчи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишматов (ишманов) Тойчи

Смерть
Неизвестно