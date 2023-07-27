2 жена (2 жена) Салима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тойчиев Шамсутдин
Отец ребёнка: Ишматов (ишманов) Тойчи
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тойчиев Зайнитдин (Зейнитдин)
Отец ребёнка: Ишматов (ишманов) Тойчи
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Маргуба
Отец ребёнка: Ишматов (ишманов) Тойчи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно