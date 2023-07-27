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(Тойчиева) Маргуба
(Тойчиева) Маргуба
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
2 жена (2 жена) Салима
Около 1810 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать:
2 Жена Салима
Смерть
Неизвестно
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