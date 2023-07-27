(Тойчиева) Маргуба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тойчиева) Маргуба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: 2 Жена Салима

Смерть
Неизвестно
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