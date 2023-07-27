Тойчиев Зайнитдин (Зейнитдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тойчиев Зайнитдин (Зейнитдин)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: 2 Жена Салима

Смерть
1853
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