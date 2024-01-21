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Арзамасцев Павел Васильевич

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Место рождения

Евгащино, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.12.1902

Дата смерти

02.12.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Евгащино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
10.10.1925

Жена: Арзамасцева (Бутлицкая) Дора Минеевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арзамасцева (Бутлицкая) Дора Минеевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
02.12.1968
Москва, город федерального значения Москва

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