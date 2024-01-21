Арзамасцев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1902
Дата смерти02.12.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1925
Рождение ребёнка
17.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арзамасцева (Бутлицкая) Дора Минеевна
Смерть
02.12.1968
Москва, город федерального значения Москва