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Катерина Ивановна

Место рождения

Дрюково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Миронов Афонасий Миронович

Отец ребёнка: Мирон

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 8 лист, 26
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Миронов Давыд Миронович

Отец ребёнка: Мирон

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502 8 лист, 26
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область