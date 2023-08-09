Катерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Миронов Афонасий Миронович
Отец ребёнка: Мирон
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 8 лист, 26
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Мирон
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502 8 лист, 26
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область