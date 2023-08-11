Снитко Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снитко Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1865

Муж: Снитко Семен Максимович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Снитко Тихон Семенович

Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович

Лоска, Чернігівська область
Место жительства
1885
Лоска, Чернігівська область
Смерть
До 1888