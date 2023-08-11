Снитко Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович
Место жительства
1885
Смерть
До 1888