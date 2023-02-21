Занозина Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Занозин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1900
Сын: Занозин Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Занозин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно