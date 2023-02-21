Занозина Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занозина Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Занозин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Занозин Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Занозин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занозин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занозин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Занозин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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