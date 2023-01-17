Занозин Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти21.11.1937
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Смерть
21.11.1937
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Арестован Ершовским РО УНКВД. 2 ноября 1937 г. Приговорен: тройкой УНКВД по Саратовской области 17 ноября 1937 г., обв.: за а/с агитацию. Приговор: ВМН. Расстрелян 21 ноября 1937 г. Место захоронения ... Показать все