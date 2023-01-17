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Занозин Степан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

21.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Занозин Михаил Иванович

Мать: Занозина Пелагея Матвеевна

Смерть
21.11.1937
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Арестован Ершовским РО УНКВД. 2 ноября 1937 г. Приговорен: тройкой УНКВД по Саратовской области 17 ноября 1937 г., обв.: за а/с агитацию. Приговор: ВМН. Расстрелян 21 ноября 1937 г. Место захоронения ... Показать все
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