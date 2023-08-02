Кузнецов ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

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Место рождения

Д.ПОЧИНОК НЕЙСКОГО Р-ОНА КО

Дата рождения

19.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1960

Отец: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Кузнецова ЗОЯ ПЕТРОВНА

Д.ПОЧИНОК НЕЙСКОГО Р-ОНА КО
Бракосочетание
06.11.1982

Жена: Кузнецова ЛЮДМИЛА АКИМОВНА

НЕЯ
Рождение ребёнка
19.02.1985

Дочь: Чегадаева ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кузнецова ЛЮДМИЛА АКИМОВНА

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
22.12.2007

Жена: Кузнецова ИРИНА СЕРГЕЕВНА

НЕЯ