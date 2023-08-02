Кузнецов ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Место рожденияД.ПОЧИНОК НЕЙСКОГО Р-ОНА КО
Дата рождения19.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1960
Д.ПОЧИНОК НЕЙСКОГО Р-ОНА КО
Бракосочетание
06.11.1982
НЕЯ
Рождение ребёнка
19.02.1985
Дочь: Чегадаева ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кузнецова ЛЮДМИЛА АКИМОВНА
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
22.12.2007
НЕЯ