Кузнецова (Перегудина) ЗОЯ ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Перегудина) ЗОЯ ПЕТРОВНА

Кузнецова (Перегудина) ЗОЯ ПЕТРОВНА

avatar

Место рождения

Кочнево, Заводская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

01.03.1936

Дата смерти

10.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936

Отец: Перегудин ПЕТР НЕСТЕРОВИЧ

Мать: Перегудина КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Кочнево, Заводская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1960

Сын: Кузнецов ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Отец ребёнка: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1962

Дочь: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Отец ребёнка: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Серапиониха, Верхне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1970

Сын: Кузнецов АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Отец ребёнка: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Папино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

ДЕР. ПАПИНО НЕЙСКОГО РАЙОНА КО
Смерть
10.02.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close