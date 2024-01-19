Кузнецова (Перегудина) ЗОЯ ПЕТРОВНА
Место рождения
Дата рождения01.03.1936
Дата смерти10.02.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936
Рождение ребёнка
19.03.1960
Сын: Кузнецов ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Отец ребёнка: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1962
Дочь: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Отец ребёнка: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Серапиониха, Верхне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1970
Сын: Кузнецов АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Отец ребёнка: Кузнецов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Папино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
ДЕР. ПАПИНО НЕЙСКОГО РАЙОНА КО
Смерть
10.02.1993