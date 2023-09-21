Храмилов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмилов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1973

Дочь: Гринбладт Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Храмилова Нина Викторовна

Рождение ребёнка
15.12.1975

Сын: Храмилов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Храмилова Нина Викторовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчик

Мать ребёнка: Храмилова Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмилова Нина Викторовна

Смерть
Неизвестно
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