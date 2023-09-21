Храмилов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1973
Дочь: Гринбладт Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Храмилова Нина Викторовна
Рождение ребёнка
15.12.1975
Сын: Храмилов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Храмилова Нина Викторовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчик
Мать ребёнка: Храмилова Нина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно