Храмилова Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Рождение ребёнка
28.06.1973
Дочь: Гринбладт Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Храмилов Николай
Рождение ребёнка
15.12.1975
Сын: Храмилов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Храмилов Николай
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчик
Отец ребёнка: Храмилов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмилов Николай