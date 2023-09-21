Храмилова Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмилова Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Длужневский Виктор Ильич

Мать: Длужневская Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
28.06.1973

Дочь: Гринбладт Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Храмилов Николай

Рождение ребёнка
15.12.1975

Сын: Храмилов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Храмилов Николай

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчик

Отец ребёнка: Храмилов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмилов Николай

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