Родионова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1943
Дата смерти05.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1943
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1970
Дочь: Захарова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Фёдор Михайлович
Смерть
05.05.2017