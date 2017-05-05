Родионова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1943

Дата смерти

05.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1943

Отец: не указан

Мать: Яковлева Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
29.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Фёдор Михайлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.10.1970

Дочь: Захарова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Фёдор Михайлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
05.05.2017