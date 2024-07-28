Хазова Анастасия / Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
Дата смерти01.01.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Хазов Лазарев Иван Руфинович / Руфович
Отец ребёнка: ПРЕДП Руфин
Сведения о родителях предположительные.
Бракосочетание
До 1869
Муж: ПРЕДП Руфин
Место жительства
До 1869
Подвязье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 43 года, муж - Федор Федорович Хазов, 43 года 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр ... Показать все
Бракосочетание
23.01.1870 ст.
оба вторым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Яков Федорович Хазов и Кузьма Сергеевич [Спиридонов], по невесте: деревни Чуркина крестьянин Адриан Петрович и деревни Подворье крест... Показать все
Смерть
01.01.1883 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 03.01.1883 возраст - 55 причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все