Хазова Анастасия / Настасья Ивановна Между 1827 и 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазова Анастасия / Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Дата смерти

01.01.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Хазов Лазарев Иван Руфинович / Руфович

Отец ребёнка: ПРЕДП Руфин

Сведения о родителях предположительные.
Бракосочетание
До 1869

Муж: ПРЕДП Руфин

Место жительства
До 1869
Подвязье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 43 года, муж - Федор Федорович Хазов, 43 года 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр ... Показать все
Бракосочетание
23.01.1870 ст.

Муж: Хазов Федор Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба вторым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Яков Федорович Хазов и Кузьма Сергеевич [Спиридонов], по невесте: деревни Чуркина крестьянин Адриан Петрович и деревни Подворье крест... Показать все
Смерть
01.01.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 03.01.1883 возраст - 55 причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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