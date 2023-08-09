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Кубарев Ефим Игнатович
Кубарев Ефим Игнатович
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кубарев Игнатий Николаевич
1850 г.р.
Мать
Кубарева (Фурсова) Феодосия Васильевна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кубарев Игнатий Николаевич
Мать:
Кубарева Феодосия Васильевна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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