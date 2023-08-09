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Кубарев Ефим Игнатович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Кубарев Игнатий Николаевич

Мать: Кубарева Феодосия Васильевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область