Ушмаева Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пелагея Захарова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Захар Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ушмаев (ушмав) Егор Захаров

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Захар Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Захар Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834
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