Ушмаева Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пелагея Захарова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Захар Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Ушмаев (ушмав) Егор Захаров
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Захар Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834