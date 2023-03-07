Ушмаев (Ушмав) Захар Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Ушмаев (ушмав) Иван Федоров
Мать: Ушмаева Марья
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пелагея Захарова
Мать ребёнка: Ушмаева Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Ушмаев (ушмав) Егор Захаров
Мать ребёнка: Ушмаева Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Лукерья
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834