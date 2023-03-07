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Ушмаев (Ушмав) Захар Иванов

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Ушмаев (ушмав) Иван Федоров

Мать: Ушмаева Марья

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пелагея Захарова

Мать ребёнка: Ушмаева Лукерья

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ушмаев (ушмав) Егор Захаров

Мать ребёнка: Ушмаева Лукерья

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Лукерья

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834
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