Колесникова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Колесникова Софья Афанасьевна

Отец ребёнка: Колесников Афанасей Гаврилович

Матвеева
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Колесников Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Колесников Афанасей Гаврилович

Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Афанасей Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Матвеева
Смерть
Неизвестно
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