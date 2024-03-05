Колесникова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Колесникова Софья Афанасьевна
Отец ребёнка: Колесников Афанасей Гаврилович
Матвеева
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Колесников Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Колесников Афанасей Гаврилович
Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Матвеева
Смерть
Неизвестно