Милорадович Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилорадович Николай Михайлович

Милорадович Николай Михайлович

Место рождения

Гадяч, Полтавська область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Милорадович Михаил Ильич

Мать: Милорадович Ульяна Степановна

Гадяч, Полтавська область
Родился через пять месяцев после свадьбы родителей, состоявших в отношениях ещё до женитьбы.
Военная служба
Около 1740
Гадяч, Полтавська область
Род войск: Гадячский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Место жительства
1747
Гадяч, Полтавська область
После судового процесса с племянником из-за наследства, судьба неизвестна.
Место жительства
Неизвестно
Гадяч, Полтавська область
Смерть
После 1748
Гадяч, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close