Милорадович Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Родился через пять месяцев после свадьбы родителей, состоявших в отношениях ещё до женитьбы.
Военная служба
Около 1740
Род войск: Гадячский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Место жительства
1747
После судового процесса с племянником из-за наследства, судьба неизвестна.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1748