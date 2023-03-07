Цацурина Марина Андреева
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1914
Сын: Цацурин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Цацурин Гавриил Стефанов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1916
Дочь: Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Цацурин Гавриил Стефанов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно