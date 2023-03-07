Цацурина Марина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦацурина Марина Андреева

Цацурина Марина Андреева

avatar

Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.05.1912

Муж: Цацурин Гавриил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Цацурин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Цацурин Гавриил Стефанов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1916

Дочь: Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Цацурин Гавриил Стефанов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close