(Цацурина) Варвара Гаврилова
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1916
Дата смерти19.11.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916
Отец: Цацурин Гавриил Стефанов
Мать: Цацурина Марина Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.