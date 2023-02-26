(Цацурина) Варвара Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цацурина) Варвара Гаврилова

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1916

Дата смерти

19.11.1916

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916

Отец: Цацурин Гавриил Стефанов

Мать: Цацурина Марина Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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