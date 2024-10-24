Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

07.05.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1850

Муж: Георгий (Егор) Евсигнеевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1854

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Евсигнеевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
07.05.1855
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от гриппа

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