Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти07.05.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1850
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1854
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Евсигнеевич
Смерть
07.05.1855
Причина смерти: от гриппа