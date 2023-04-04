Соловей Василий Самуилович
Место рожденияРоссия, Черниговская губ., Новгород-Северский у., село Горбово
Дата рождения02.01.1880
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Черниговская губ., Новгород-Северский у., село Горбово
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бурая Синклитикия Васильевна
Мать ребёнка: Соловей Елисавета Фёдоровна
Chernigov Guberniya, Russian Empire
Место жительства
Около 1910
Россия, Томская губ., Барнаульский у., Богословская вол., пос. Черноштановка
Смерть
После 1950
Россия, Волгоградская область