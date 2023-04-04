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Соловей Василий Самуилович

Место рождения

Россия, Черниговская губ., Новгород-Северский у., село Горбово

Дата рождения

02.01.1880

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Черниговская губ., Новгород-Северский у., село Горбово
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бурая Синклитикия Васильевна

Мать ребёнка: Соловей Елисавета Фёдоровна

Chernigov Guberniya, Russian Empire
Место жительства
Около 1910
Россия, Томская губ., Барнаульский у., Богословская вол., пос. Черноштановка
Смерть
После 1950
Россия, Волгоградская область
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