Суровцова (Антипина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Антипина) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Антипинъ Никифоръ

Мать: Антипина Афонасия

Бракосочетание
30.06.1902

Муж: Суровцовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Суровцовъ Константинъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1906

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1911

Сын: Суровцовъ Семенъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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