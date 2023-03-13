Суровцова (Антипина) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Антипинъ Никифоръ
Мать: Антипина Афонасия
Бракосочетание
30.06.1902
Муж: Суровцовъ Петръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1902
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
01.03.1904
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
27.03.1906
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
25.08.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
17.04.1911
Сын: Суровцовъ Семенъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ