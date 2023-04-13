Озеров Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 03.10.1914

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1919

Сын: Озеров Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Большое Галкино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 03.10.1914
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