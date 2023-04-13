Озеров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 03.10.1914
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1919
Сын: Озеров Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Большое Галкино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 03.10.1914