Безбородько (Забела) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.08.1716
Дата смерти05.07.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Младшая.
Бракосочетание
Около 1736
Женился на дочери генерального судьи Михаила Тарасовича Забелы, внучке полковника И. Ф. Мовицкого. Тесть способствовал карьерному росту Андрея Яковлевича
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Галецкая Анна Андреевна
Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Безбородько Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
14.03.1747
Сын: Безбородько Александр Андреевич
Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Бакуринская Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.02.1756
Сын: Безбородько Илья Андреевич
Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич
Место жительства
05.04.1757
Гражданский чин: статс-дама.
Место жительства
1763
Переселилась с мужем в своё имение в селе Стольном, вёли хозяйство и материально обеспечивали благосостояние и карьеру своих детей: дочерей Анны, Ульяны и Татьяны и сыновей Александра и Ильи.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1803