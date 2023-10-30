Безбородько (Забела) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородько (Забела) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Борзна, Чернігівська область

Дата рождения

04.08.1716

Дата смерти

05.07.1803

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзна, Чернігівська область
Младшая.
Бракосочетание
Около 1736

Муж: Безбородько Андрей Яковлевич

Переяслав, Київська область
Женился на дочери генерального судьи Михаила Тарасовича Забелы, внучке полковника И. Ф. Мовицкого. Тесть способствовал карьерному росту Андрея Яковлевича
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Галецкая Анна Андреевна

Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Безбородько Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
14.03.1747

Сын: Безбородько Александр Андреевич

Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Бакуринская Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
16.02.1756

Сын: Безбородько Илья Андреевич

Отец ребёнка: Безбородько Андрей Яковлевич

Глухов, Сумська область
Место жительства
05.04.1757
Переяслав, Київська область
Гражданский чин: статс-дама.
Место жительства
1763
Стольное, Чернігівська область
Переселилась с мужем в своё имение в селе Стольном, вёли хозяйство и материально обеспечивали благосостояние и карьеру своих детей: дочерей Анны, Ульяны и Татьяны и сыновей Александра и Ильи.
Место жительства
Неизвестно
Глухов, Сумська область
Смерть
05.07.1803
Стольное, Чернігівська область
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