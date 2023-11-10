Безбородько Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1747
Дата смерти06.04.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1747
Образование
Около 1761
Образовательное учреждение: Киево-Могилянская академия
Военная служба
1765
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: бунчуковый товарищ Формально имел воинское звание бунчуковый товарищ Войска Запорожского, но работал в департаментах Второй Малороссийской коллегии.
Военная служба
1767
Служил особым секретарём и правителем канцелярии президента Второй Малороссийской коллегии и генерал-губернатора Малороссии Петра Румянцева (1767-1769). 25.09.1769 назначен членом Генерального Войсков... Показать все
Военная служба
1769
Во время российско-турецкой войны (1768-1774) поступил в военную службу и выступил в поход к Бугу с Нежинским полком (наказной полковник в 1768-1773), потом начальствовал над полками: лубенским, мирго... Показать все
Военная служба
1770
Когда Румянцев был назначен главнокомандующим над русскими войсками против турок, Безбородко перешёл в его первую армию и находился при нём неотлучно в сражениях: 4 июля 1770, не доходя речки Ларги; 5... Показать все
Военная служба
18.06.1773
Участвовал в штурме наружного силистрийского ретраншамента
Военная служба
22.03.1774
Род войск: Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник (1774-1779)
Военная служба
10.07.1774 ст.
Кючук-Кайнарджи, ныне Болгария. Принимал участие в разработке и заключении Кучук-Кайнарджийского мира. При заключении этого мирного договора между Россией и Османской империей, Румянцев обратил вниман... Показать все
Работа или профессия
08.12.1775
Назначен статс-секретарём и особым секретарём императрицы Екатерины II для принятия прошений, поступающих на Высочайшее имя.
Место жительства
1775
При поддержке П. О. Румянцева переехал в Петербург
Работа или профессия
1777
Вместе с В. Г. Рубаном издал «Краткую летопись Малой России с 1506 по 1770 год».
Военная служба
01.01.1779
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: бригадир Пятый армейский чин.
Военная служба
05.05.1779
Награждён деревнями в Белоруссии за участие в окончании крымских дел с Портой.
Работа или профессия
1780
Место работы: Правительствующий Сенат Должность: член
Работа или профессия
1782
Получил орден св. Владимира 1-й ст.
Работа или профессия
1783
Добился признания Турцией присоединения Крыма к России. Получил в потомственные владения 2700 душ в Малороссии.
Работа или профессия
22.10.1784
Титул: граф Священной Римской империи, получил дозволение принять пожалованное ему римским императором графское достоинство.
Работа или профессия
1784
Получил третий гражданский чин: тайный советник, орден св. Александра Невского, звание второго члена Коллегии (министерства) иностранных дел с окладом вице-канцлерским и более 3000 душ в Малороссии. П... Показать все
Работа или профессия
1786
Место работы: Высочайший Двор Должность: гофмейстер Получил третий придворный чин: гофмейстер Высочайшего Двора, назначен членом "Совета при Её И.В." и награждён деревнями в Малороссии.
Работа или профессия
С 1787 по 1792
Ежедневный собеседник Екатерины II по основным государственным вопросам. Автор и редактор большинства манифестов и государственных актов империи. Его «Мемориал в вопросах политических» стал программой... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Верецкая Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ефремова Ольга Дмитриевна
Безбородько не был женат, внебрачная дочь, получила от отца прекрасное воспитание
Работа или профессия
1790
Гражданский чин: действительный тайный советник 1-го класса
Работа или профессия
1791
Непосредственно участвовал в подготовке и подписании Ясского мирного договора между Российской и Османской империями. По случаю примирения с Портой, получил орден св. апостола Андрея Первозванного; 50... Показать все
Работа или профессия
1793
Реализовал второй раздел Польши.
Работа или профессия
1795
Осуществил третий раздел Польши.
Работа или профессия
14.04.1797
Титул: граф Российской империи
Работа или профессия
16.04.1797
Титул: светлейший князь Российской империи. Возведён в княжеское российской империи достоинство с титулом светлости (в других источниках 05.04.1797)
Работа или профессия
21.04.1797
Получил наивысший гражданский чин: канцлер Российской империи. Кроме этого, император Павел I пожаловал ему портрет свой и большой крест св. Иоанна Иерусалимского, осыпанные бриллиантами, орловскую во... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
канцлер Российской империи
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1799
Причина смерти: апоплексический удар | Похороны: Благовещенская церковь, Александро-Невская лавра