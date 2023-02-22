Ражева Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражева Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1879

Дочь: Суханова Анастасия Степанова

Отец ребёнка: Ражев Степан Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ражев Пётр Степанович

Отец ребёнка: Ражев Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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