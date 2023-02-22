Ражева Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1879
Дочь: Суханова Анастасия Степанова
Отец ребёнка: Ражев Степан Михайлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ражев Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно