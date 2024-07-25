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Плодистый Даниил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плодистый Степан Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Моисеевна

Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Плодистый Степан Данилович

Мать ребёнка: Васса Моисеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Плодистый Григорий Данилович

Мать ребёнка: Васса Моисеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Плодистый Петр Данилович

Мать ребёнка: Васса Моисеевна

Рождение ребёнка
09.09.1924

Сын: Плодистый Владимир Данилович

Мать ребёнка: Васса Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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