Плодистый Даниил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плодистый Степан Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васса Моисеевна
Рождение ребёнка
01.08.1904
Сын: Плодистый Степан Данилович
Мать ребёнка: Васса Моисеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Плодистый Григорий Данилович
Мать ребёнка: Васса Моисеевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Васса Моисеевна
Рождение ребёнка
09.09.1924
Сын: Плодистый Владимир Данилович
Мать ребёнка: Васса Моисеевна
Смерть
Неизвестно