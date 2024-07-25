Васса Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1904
Сын: Плодистый Степан Данилович
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Плодистый Григорий Данилович
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович
Рождение ребёнка
09.09.1924
Сын: Плодистый Владимир Данилович
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович
Смерть
Неизвестно