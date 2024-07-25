Васса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Моисеевна

Васса Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Плодистый Степан Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Плодистый Григорий Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Плодистый Петр Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович

Рождение ребёнка
09.09.1924

Сын: Плодистый Владимир Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Степанович

Смерть
Неизвестно

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