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Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кузнецов Алексей Филипович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кузнецов Савелий Филипович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузнецов Иван Филипович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузнецов Иван Филипович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузнецов Савелий Филипович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Филипп Дмитриевич

Смерть
После 1858
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