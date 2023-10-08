Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кузнецов Алексей Филипович
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кузнецов Савелий Филипович
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кузнецов Савелий Филипович
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858