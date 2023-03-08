Макшеева (Резанова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшеева (Резанова) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1797 и 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1798

Отец: Резанов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Бистром Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Левашова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макшеев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макшеева Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшеев Дмитрий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Осаново верхнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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