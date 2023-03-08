Макшеева (Резанова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1797 и 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1798
Отец: Резанов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Бистром Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Левашова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макшеев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшеева Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Осаново верхнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно