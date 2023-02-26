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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1756

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Смерть
Неизвестно
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