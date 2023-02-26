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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1756
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Смерть
Неизвестно