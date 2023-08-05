Меньшиков Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшиков Валерий Васильевич

Меньшиков Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Меньшиков Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Меньшикова Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Меньшикова Зинаида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Зинаида Степановна

Смерть
Неизвестно