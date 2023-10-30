Волков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1972
Сын: Волков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Волкова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
05.05.1977
Сын: Волков Игорь Александрович
Мать ребёнка: Волкова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
16.12.1982
Сын: Волков Александр Александрович
Мать ребёнка: Волкова Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019