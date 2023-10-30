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Волков Александр Иванович

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Место рождения

Быков, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: Добровольская Тамара Александровна

Быков, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
05.03.1972

Сын: Волков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Волкова Людмила Викторовна

Быков, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
05.05.1977

Сын: Волков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Волкова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
16.12.1982

Сын: Волков Александр Александрович

Мать ребёнка: Волкова Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Людмила Викторовна

Смерть
2019
Быков, Долинский, Сахалинская область
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