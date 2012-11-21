Волков Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения05.03.1972
Дата смерти21.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1972
Рождение ребёнка
28.04.1997
Дочь: Волкова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Волкова Оксана Александровна
Развод
20.05.1998
16 июля 1998 г. запись акта о растрожении брака №17 После расторжения брака присвоена фамилия: Волкова
Смерть
21.11.2012
25 декабря 2012 г. запись акта о смерти №352