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Волков Андрей Александрович

Место рождения

Быков, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

05.03.1972

Дата смерти

21.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1972

Отец: Волков Александр Иванович

Мать: Волкова Людмила Викторовна

Быков, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
28.04.1997

Дочь: Волкова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Волкова Оксана Александровна

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Развод
20.05.1998

Жена: Волкова Оксана Александровна

Долинск, Долинский, Сахалинская область
16 июля 1998 г. запись акта о растрожении брака №17 После расторжения брака присвоена фамилия: Волкова
Смерть
21.11.2012
25 декабря 2012 г. запись акта о смерти №352
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