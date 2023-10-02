Ватоновский Карп Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ватоновский Яков Лукьянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Вотомский Иван большой Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Вотомский Иван меньшой Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватоновский Андрей Карпов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно