Ватоновский Карп Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватоновский Карп Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ватоновский Яков Лукьянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Вотоновский Петр Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Вотомский Иван большой Карпов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Вотомский Иван меньшой Карпов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватоновский Андрей Карпов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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