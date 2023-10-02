Вотоновский Петр Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Ватоновский Карп Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Вотомский Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вотоновский (карпов) Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно