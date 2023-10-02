Вотоновский Петр Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотоновский Петр Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Ватоновский Карп Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Вотомский Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Вотоновский (карпов) Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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