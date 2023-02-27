Дудин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Дудин Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дудин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дудин Василий2

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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