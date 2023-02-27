Дудин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Дудин Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дудин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дудин Василий2
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно