Дудин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудин Василий

Дудин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Дудин Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Дудин Фёдор

Мать ребёнка: (Дудина) Авдотья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.