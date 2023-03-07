Горбачев Федор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лепилина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Горбачева Параскева Ильина
Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.
Сын: Горбачев Симеон Федорович
Мать ребёнка: Горбачева Параскева Ильина
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.
Сын: Горбачев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Горбачева Мавра Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Василий Федорович
Мать ребёнка: Горбачева Параскева Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно