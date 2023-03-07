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Горбачев Федор Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лепилина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Горбачева Параскева Ильина

Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.

Сын: Горбачев Симеон Федорович

Мать ребёнка: Горбачева Параскева Ильина

Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.

Сын: Горбачев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Горбачева Мавра Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачев Василий Федорович

Мать ребёнка: Горбачева Параскева Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Параскева Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Мавра Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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