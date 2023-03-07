Горбачева (Бухарева) Параскева Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухарев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лепилина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Горбачев Федор Семенов
Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.
Сын: Горбачев Симеон Федорович
Отец ребёнка: Горбачев Федор Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Василий Федорович
Отец ребёнка: Горбачев Федор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно