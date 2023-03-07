Горбачева (Бухарева) Параскева Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Бухарева) Параскева Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухарев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лепилина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Горбачев Федор Семенов

Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.

Сын: Горбачев Симеон Федорович

Отец ребёнка: Горбачев Федор Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачев Василий Федорович

Отец ребёнка: Горбачев Федор Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Федор Семенов

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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